Efter kritik af bad med elever: - Nøgenhed er ikke noget, man skal gemme væk

Formanden for lærerne i det sydfynske, Lone Clemmensen, stemmer i og mener som blandt andre næstformanden i Dansk Skoleidræt, at lærere, som bader sammen med eleverne efter idrætstimerne, er en helt naturlig ting.

Det har været praksis i rigtig mange år og er en del af idrætsundervisningen, lyder det.

- Vi har jo en rolle på rigtig mange områder, som ikke bare er at formidle fagligt stof Lone Clemmensen, kredsformand i Øhavets Lærerkreds

- Jeg tror, at de fleste idrætslærere har gjort det, uden at man tænker særlig meget over det, siger Lone Clemmensen, som er kredsformand i Øhavets Lærerkreds.

Lone Clemmesens reaktion kommer efter, en 56-årig mandlig lærer på Sydfyn blev hængt ud af en forælder i et opslag på Facebook. Opslaget er sidenhen fjernet igen, men forælderen er far til en dreng i tredje klasse, og han brugte ifølge læreren blandt andet ordet "børnemisbrug".

Lærerens brøde var, at han gik i bad sammen med eleverne efter idrætstimerne.

Lone Clemmensen mener, at det er helt naturligt, at læreren tager et bad efter idræt. Han har som eleverne også brug for et bad, når han skal videre i skoledagen.

- Man har selv været i gang, og man skal til næste undervisningstime, så man tager bare et bad, siger hun.

- Ligesom man gør i svømmehallen, der tænker man heller ikke over, hvem man er. Der er man omgivet af fremmede mennesker, børn og voksne - på samme måde, som når man går i bad efter idræt.

Lone Clemmensen siger på lærerkredsens vegne, at man ikke synes, at der er en problemstilling.

- Vi har jo en rolle på rigtig mange områder, som ikke bare er at formidle fagligt stof, siger hun.

- Der er også det at bade, det er jo bare en naturlig ting. Det understøtter også den kultur, vi kommer af, at nøgenhed ikke er noget, man skal gemme væk i vores kultur.

Sociale medier spiller en rolle

Men Lone Clemmensen peger også på strømningerne i tiden, de sociale medier og de idealer, som er vokset frem, siden nøgenhed var helt naturligt i halvfjerdserne.

- Det gør noget ved de unge mennesker, tror jeg, at man på en eller anden måde gemmer sig væk, hvor man i min generation tænkte: "Okay, vi er nøgne, sådan ser vi bare ud", siger hun.

- Vi var heller ikke underlagt de samme sociale medier, så jeg tror, det spiller en rolle, at der er nogle, der ser nøgenhed på en anden måde, og så også samtidig med at få en opfattelse af; "kan man vise sig nøgen". Så jeg tror, der er behov for, at man snakker om det.

Rædselsfuldt for mænd

Hun tilføjer, at hun synes, at det er rædselsfuldt, at for eksempel mænd konstant skal gå og være bange for at blive beskyldt for pædofili, hvis de giver en en krammer, eller hvis de bader sammen med nogle af samme køn, at de så skal tillægges seksuelle motiver.

- Det gør også, at man giver nogle endnu større skræmmebilleder, også til børn, hvis man begynder at sige, at nøgenhed også er seksualitet.

Hun mener, at man bevæger sig væk fra den moral, vi har, og den åbenhed, vi i vores samfund har til nogle emner, som for få generationer siden var tabubelagt.

- Det er vi kommet over, og det skal vi prøve at modvirke på en eller anden måde. Men det er klart, der er nogen, der har nogle moralske holdninger. At de ikke synes, man skal vise nøgenhed, og at nøgenhed er det samme som seksualitet, siger Lone Clemmensen.

- Det må de holde inden for deres fire vægge. I det offentlige rum er vi anderledes. Det, synes jeg, at vi skal holde fast i.

Hun tilføjer, at man skal tage hensyn til, at der er mennesker, som har har en anden opfattelse - og det skal man også drøfte med eleverne.

- Men det der er gængs i vores samfund, det er også det, man gør. Det er også det, man vil se. Og jeg synes under ingen omstændigheder, at lærere skal begynde at begrænse sig i forhold til, om nogle har denne her religion, eller nogen har den her filosofi, eller at nogle har denne her opfattelse af, hvad der er moralsk rigtigt og forkert, siger Lone Clemmensen.

- Der har vi en generel kultur og holdning til, hvordan tingene er, den kan man påvirke hele tiden, og så er det jo det, vi viser. Vi viser som lærere det, der er gængs i det samfund, vi er en del af.