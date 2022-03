Efter mere end 13 timer i bus: Flygtninge ankommer til Oure Friskole

Muligheden for at de ukrainske flygtninge kunne komme til Oure Friskole er kommet op at stå på kort tid, og Anne Kirstine Wie Schultz, der er bestyrelsesforperson på friskolen glæder sig over det.

- Jeg er så taknemmelig for vores lokalsamfund. Jeg lavede bare et opslag på Instagram, som blev delt i et væk, og dagen efter sad 20 mennesker bare klar til at hjælpe.

Hun håber at opholdet kan blive afslappende for de syv nye gæster.

- Jeg håber virkelig, at det her kan blive et sted, hvor de kan få noget ro, fordi det er tydeligt at mærke, at det er det de har brug for.