Efter mobning og racisme: Elever bortvist fra Oure Efterskole

Vi har tydeligvis ikke være skarpe nok Mette Romer Søborg, forstander, Oure Efterskole

Fredag morgen kunne TV 2 Fyn fortælle, at eleven Oscar Køhler havde forladt Oure Efterskole, efter han har været udsat for racisme af to drenge på efterskolen.

Nu oplyser skolens forstander Mette Romer Søborg, at man forgæves har forsøgt at løse en konflikt omhandlende racisme og mobning af en elev. På den baggrund er der nu blevet bortvist to elever.

Forstanderen erkender, at der er foregået mobning og racisme og siger til TV 2 Fyn, at hun lægger sig fladt ned.

- Vi havde til det sidste håbet, at dialog var vejen frem, og at denne ville have hjulpet den forurettede elev. Det kan vi nu se ikke har været en mulighed, og derfor har vi valgt at bortvise de to elever, der har udøvet mobning og racisme, samtidig med, at vi undskylder for vores håndtering af sagen, siger Mette Romer Søborg.

Hun tilføjer, at det aldrig er "den forurettede, der skal betale prisen for dårlig opførsel".

Udmeldelsen har været afgørende

Mette Romer Søborg forklarer, at efterskolen kort før jul blev bekendt med sagen, hvor Oscar Køhler var offer for de to nu bortviste elevers mobning.

Herefter indledte skolen et afklarende forløb med de involverede elever og forældre, men det løste ikke problemet. I et opslag på Facebook skriver Oscars mor, Majken Køhler, at Oscar derfor har valgt at melde sig ud af skolen.

Det burde ikke have været Oscar Køhler, som betaler prisen for mobningen, siger forstander Mette Romer Søborg, Oure Efterskole. Foto: Privat

Udmeldelsen har været afgørende for udfaldet af denne sag, fortæller Mette Romer Søborg og noterer, at det var en fejlvurdering fra skolens side, at tro at dialog og pædagogiske værktøjer kunne løse konflikten.



- Vi tager mange erfaringer med os fra denne sag, og det er en, vi kommer til at arbejde meget med. Både blandt de ansatte på Oure og blandt eleverne. Vi vil arbejde målrettet på at skabe bedre og mere tolerante fællesskaber. Både på skolen, når vi har eleverne tilbage, men også online, siger Mette Romer Søborg og tilføjer:

- Jeg må erkende, at vores interne kommunikation desværre ikke er lykkedes. Det er korrekt, hvad Majken Køhler skriver. Vi har tydeligvis ikke være skarpe nok.

Mette Romer Søborg henviser dermed til Majken Køhlers opslag på Facebook. Her skriver hun blandt andet, at der har været mange gode oplevelser på Oure Efterskole, men at den racistiske mobning overskygger den gode tid.

Hun tilføjer, at der i efteråret har været lignende episoder over for andre elever, og det altså ikke kun er Oscar, det er gået ud over.

Dialogen har ikke været tilstrækkeligt

De lignende episoder er først nu kommet til Mette Romer Søborgs kendskab, og hun siger til TV 2 Fyn, at hun kan garantere, at så snart skolen bliver bekendt med sådanne sager, bliver der taget fat i det med det samme.

Hun siger samtidig, at jul og corona har gjort kommunkationen besværlig.

- Der har været en dialog, men den har ikke været tilstrækkeligt, og det beklager jeg.

De er i øjeblikket omkring 600 elever på Oure Efterskole.