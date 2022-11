Efter ni år og en for sent afleveret danskprøve bliver Arlene nu smidt ud af Danmark

For Arlene Lagria har hverdagen på Tåsinge været som en drøm.

En drøm, som nu er ved at smuldre væk fra hende.

For selvom hun har boet i Danmark siden 2013, snakker udmærket dansk og har betalt skat i flere år, så kigger hun ind i en fremtid langt væk fra Sydfyn.

Filippinske Arlene Lagria sidder nu på udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Her afventer hun sin skæbne, efter Østre Landsret i Odense tidligere i år dømte hende til udvisning fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

Årsagen er, at hun ikke fik afleveret sine sprogprøver til tiden og derfor endte med at bo og arbejde uden opholdstilladelse i Danmark.

De 20 dages forsinkelse - og en lille hvid løgn - besejlede Arlene Lagrias skæbne.

- Politiet tog mit pas i 2019, og siden da har jeg ikke arbejdet eller fået penge fra kommunen. Jeg føler, at jeg bliver tvunget ud af Danmark. Det er jo mit hjem. Det er virkelig svært, siger Arlene Lagrias, inden hun tager et dybt åndedrag for at styre sine tårer.

Ankomsten til Taasinge

Arlene Lagria ankom til Danmark den 12 november 2013. Hun havde mødt sin nu eksmand i Fillippinerne, og parret besluttede umiddelbart efter, at de skulle flytte sammen på Tåsinge.

Hun tog sprogkurser i Ringe og lærte sig selv at tale dansk ved at sælge æg foran deres hjem i Søby på Tåsinge. Hun forsøgte med egne ord alt for at integrere sig.

Men det skulle vise sig, at problemerne gemte sig under gulvtæppet.

For at udlændinge kan få permanent opholdstilladelse i Danmark, skal de blandt andet bestå de såkaldte A1- og A2-sprogkurser. Kurser, der skal lære udlændinge det danske sprog.



Men for at spare på de penge, som parret havde til rådighed, besluttede Arlene Lagrias eksmand at droppe A1-sprogkurset og i stedet lade hende tage det sværere A2-sprogkursus.

Men besvarelsen fik eksmanden - ifølge Arlene Lagrias - ikke sendt afsted til tiden. Parret overskred fristen med 20 dage.

Hendes oprindelige opholdstilladelse udløb den 21. januar 2016, hvorefter hendes eksmand klagede over myndighedernes afslag på at forlænge opholdstilladelsen.

Det sikrede hende en midlertidig opholdstilladelse, indtil sagen blev afgjort.

- Jeg stolede på ham. Jeg troede, at alt foregik som det skulle, siger Arlene Lagrias.

Men skulle du ikke selv have været opmærksom på myndighedernes krav?

- I Filippinerne stoler man 110 procent på sin ægtefælle. Jeg troede, at alt foregik på den rigtige måde, men det gjorde det ikke. Han har også selv erkendt, at han ikke havde styr på det, siger Arlene Lagrias om sin eksmand, som hun lod sig skille fra i 2020.



Men nu er det jo Danmark, du flyttede til, og her er kulturen anderledes. Havde du ikke selv et ansvar i at holde dig opdateret?

- Jo, det havde jeg selvfølgelig. Jeg gjorde også alt for at leve op til de krav, jeg kendte til. Sprogskolen var hårdt for mig, men jeg gjorde det, fordi jeg synes, at det er en pligt at bidrage til det samfund, man kommer til. Set i bagspejlet skulle jeg selvfølgelig have gjort mere, siger Arlene Lagrias.

Den 24. maj 2017 fik Arlene Lagrias det endelige afslag på hendes anmodning om opholdstilladelse. Eksmanden fortalte ifølge Arlene Lagrias, at alt var i orden, og at hun ikke behøvede flytte ud af landet.

Derfor fortsatte hverdagen for Arlene Lagrias efter den missede sprogtest.

Hun fortsatte derfor også på sit arbejde som rengøringsassistent hos den fynske virksomhed Arbejdshesten ApS, hvor hun arbejdede i to år, betalte skat og var medlem af en fagforening.

Lige det liv, som Arlene Lagrias troede, hun ville få i Danmark.

Men lige netop det skulle også være medvirkende til at sende hende ud af landet.

Slagsmålet i domstolen

De missede sprogkursuser indhentede Arlene Lagrias seks år senere, hvor Østre Landsret i Odense stadfæstede beslutningen.

Selvom Byretten i Svendborg et par år tidligere havde fastslået Arlenes uskyld, omvendte Landsretten beslutningen. Hun skulle forlade Danmark.



Landsretten slog fast, at Arlene Lagrias havde ageret uagtsomt, da hun ikke selv havde styr på, hvilke meldinger der kom fra Udlændingestyrelsen vedrørende hendes ophørte opholdstilladelse.

- Jeg var helt færdig. Jeg er ikke kriminel - jeg har ikke slået nogen ihjel eller stjålet fra nogen. Jeg missede én sprogtest, men har siden taget flere test på væsentlig højere niveau, sukker Arlene Lagrias.

- Jeg ville så gerne være én af de varme hænder, Danmark har behov for. I stedet for har jeg nu fået den hårdeste straf, bliver udvist og må ikke komme igen i seks år.

TV 2 Fyn er i besiddelse af retsdokumenterne fra Arlene Lagrias' retssag i både Byretten og Landsretten. Her fremhæver Udlændingestyrelsen, at Arlene Lagrias er udvist for den manglende sprogprøve, og fordi hun arbejde i Danmark uden opholdstilladelse.

Kontorchef på Visumkontoret Kirsa Reinholt, har tidligere udtalt følgende til Fyns Amts Avis.

- Arlene Lagria har i en meget lang periode haft rige muligheder for at kunne blive i Danmark. Hun er blevet præcist vejledt om de tidsfrister, hun skulle overholde, og hvad der ville ske, hvis hun ikke overholdt dem. Men hun fulgte desværre ikke disse vejledninger. Derfor har hun mistet sit opholdsgrundlag og skal udrejse af Danmark for at kunne indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse, siger hun.