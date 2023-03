Efter to nedrykninger har ny landsholdsfløj lært at vinde i GOG

Fra dobbelt nedrykker til landsholdsspiller på lidt over en halv sæson. Det er gået stærkt for 22-årige Oskar Vind, der i denne uge er med på håndboldlandsholdet for første gang.

Den lange fløjspiller har længe været anset som et stort talent, men efter sommerskiftet fra TMS Ringsted til GOG er udviklingen accelereret i takt med, at kravene er blevet større.

- Der er en anden mentalitet og tankegang i en klub, der spiller om medaljer i hver sæson. Det har jeg skullet vænne mig til.

- I Ringsted skulle vi prøve at hive nogle point hjem engang imellem. I GOG skal vi vinde stort set alle kampe. Det har været meget lærerigt.

- Det handler meget om, hvordan man går til den daglige træning. Man kan mærke en vinderkultur hos de folk, der er klubben. Man gør alt for at vinde hele tiden, og det mærker man i høj grad, siger Oskar Vind.

Sammen med TMS Ringsted sluttede han i sæsonen 2020/21 på en nedrykningsplads og stod til en tur ned på næstbedste niveau.

En konkurs i Århus Håndbold og medhold i en protestsag gav Ringsted en ny chance i håndboldligaen. Men trods hele 19 point endte sidste sæson med endnu en degradering. Og denne gang var der ingen udvej.

Holdets talentfulde højrefløj fulgte dog ikke med ned.

- Når man er et elevatorhold, som Ringsted er, så er man glad for at være i ligaen. Det handler om at overleve. Selvforståelsen er bare anderledes.

- Efter jeg er kommet til GOG, er min tankegang ændret lidt. Her er det lige meget, hvordan man har det, for det er de to point, der tæller. Det er det, der afgør, hvordan humøret er i sidste ende.

- Så vil man også gå den sidste mil for at vinde, selv om man har nogle skavanker, og kroppen er øm, forklarer Oskar Vind.

Hans statur gør ham til en lidt usædvanlig fløjtype. Han måler et stykke over 190 centimeter og minder på den måde en smule om sin nye landsholdskollega Magnus Landin, der huserer i modsatte side.

- Jeg har spillet fløj, siden U14-tiden. Efter at jeg var på efterskole, tog jeg pludselig en voksespurt.

- Men jeg synes jo, at højden er en fordel. Især fordi jeg er lige så hurtig som de mindre fløjspillere. Jeg har et stort vingefang og en ekstra rækkevidde, som jeg kan udnytte i mine afslutninger eller i forsvaret, siger Oskar Vind.

Han fik sin A-landsholdsdebut mod Tyskland torsdag aften. Tidligere er det blevet til 27 kampe på forskellige ungdomslandshold.