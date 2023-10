Efter trusler og flugt fra Retten: Offer for overfald er chokeret og bange

En 44-årig mand blev i dag idømt fem måneders ubetinget fængsel, efter han for omtrent 27 måneder siden overfaldt en skibsfører på Strynøfærgen. Men kort inden dommen faldt, tog den 44-årige flugten fra Retten i Svendborg.

Politiet har i skrivende stund ikke fundet den flygtede.

Grunden til, at den 44-årige flygtede, mener Fyns Politi kan være, at den dømte havde på fornemmelsen, at politiet ville snakke med ham bagefter. Han havde nemlig fremsat trusler mod skibsføreren Steen Winkel under retssagen. Steen Winkel var mødt op som vidne, og derfor betragtes det som vidnetrusler.

- Han kiggede på mig og gjorde sådan her (viser hvordan en finger blev ført henover struben, red.). Og bagefter sådan her (viser, hvordan hånden blev formet som en pistol i tindingen, red.). Jeg er dybt chokeret. Jeg er sgu bange for ham, fortæller Steen Winkel til TV 2 Fyn.

Steen Winkels sag, hvor han blev overfaldet på havnen ved Strynøfærgen, men først 27 måneder efter får sin sag i retten, er med i TV 2's nye dokumentar 'Hvor er politiet?'.