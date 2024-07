Ejere af Valdemars Slot i millionstrid med engelsk finansmand

I sommeren 2022 lykkedes det - efter en offentlig stridighed med sin søster, Caroline Flemming, - Louise Iuel Albinus at købe Valdemars Slot.

Men kaosset sluttede ikke der for Louise Iuel Albinus og hendes mand Nikolaj Albinus. Det kan Berlinske fortælle.

Nikolaj Albinus måtte i 2019 erklære sin virksomhed, Global Family Partners, konkurs, og det betød, at der ikke var fem millioner kroner til finansmanden Zafiris Vartis. Selvom han, før virksomheden gik konkurs, havde indgået en konsulentaftale med den.

Det er retten i London, der i 2020 afgjorde, at finansmanden har ret til millionerne, men Zafiris Vartis har endnu ikke set nogle af dem.

I en mail til Berlingske skriver parrets advokat, Klavs Von Lowzow:

- Han (Zafiris Vartis, red.) har aldrig anført noget grundlag for, hvorfor mine klienter skulle betale ham for et krav, han ikke har mod mine klienter.