Udvikler giftig røg: Eksplosion og brand i virksomhed - syv kørt til observation for røgforgiftning

Fyns Politi og Beredskab Fyn er fredag til stede på Græsholmevej i Svendborg, hvor der er udbrudt brand i en ejendom hos virksomheden Ceropa.

En kilde på stedet fortæller til TV 2 Fyn, at der også hørtes et brag, muligvis en eksplosion fra den bygning, hvor branden er brudt ud.

Politiet oplyser, at syv personer er kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning.

Det ryger lige nu meget kraftigt fra branden i Svendborg. Vinden er sydlig. Det betyder, at røgen blæser mod nord/nordvest. Den rammer et område med virksomheder. Er du i et område med røg, så søg væk eller gå indenfor og luk døre, vinduer og eventuel ventilation #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2020

TV 2 Fyns reporter på stedet fortæller klokken 12.30, at det fortsat brænder voldsomt fra den produktionshal, som branden er startet i.

- Det brænder ret vildt nu. De prøver at slukke fra oven fra en brandstige. Men der er meterhøje flammer igen, fortæller Preben Dahl.

Han kan også fortælle, at der er tilkaldt flere brandbiler fra blandt andet beredskabet i Ringe, som er stødt til for at hjælpe kollegerne fra Svendborg med at få bugt med flammerne.

Den mulige eksplosion skete omkring klokken 10.29.

- Vi hørte et højt brag, og kort efter kom der stikflammer og kraftig røg ud af porten til virksomheden, fortæller en elev fra Svendborg Erhvervsskole, der ligger i bygningerne ved siden af, til TV 2 Fyn.

Der er fortsat meget røg fra branden i Ceropa i Svendborg.

Skolen har efterfølgende hjemsendt flere elever på grund af branden og den giftige røg.

Fyns Politi bekræfter branden, men havde kort efter klokken 11 endnu ikke noget kendskab til en mulig eksplosion.

- Vi er lige ved at lande dernede, så vi har ikke det fulde overblik endnu, siger vagtchef Peter Vestergaard fra Fyns Politi.

Da røgen fra branden i Svendborg kan være giftig, så skal man søge indendørs og lukke døre, vinduer og ventilation, hvis man bor eller arbejder i røgfanen. Vinden - og dermed røgen - det blæser i nordvestlig retning #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2020

Ifølge et øjenvidne brænder det klokken 11.20 voldsomt, og ilden er brudt gennem taget. Der er blevet kørt gasflasker ud fra industribygningen, der brænder, og hele Græsholmevej er spærret af.

Fyns Politi kan endnu ikke sige noget om eventuelt tilskadekomne ved hverken eksplosion eller brand, men indtil videre er syv personer altså kørt på hospitalet, fordi de kan være ramt af røgforgiftning.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger var der på et tidspunkt tre ambulancer til stede på Græsholmevej.

Politiet: Bliv ude af røgen

En del elever på Svendborg Erhvervsskole er efterfølgende blevet sendt hjem på grund af kraftig røgudvikling. Politiet opfordrer derfor personer i området til at holde sig ude af røgen.

- Da røgen fra branden i Svendborg kan være giftig, så skal man søge indendørs og lukke døre, vinduer og ventilation, hvis man bor eller arbejder i røgfanen. Vinden - og dermed røgen - blæser i nordvestlig retning, skriver politiet på Twitter.

Bygningen, som eksplosionen og branden er sket i, tilhører ifølge kilder på stedet Svendborg Erhvervsskole, men er udlejet til Ceropa, som benytter den til trykstøbning med forskellige metaller.

Ifølge en tidligere medarbejder hos Ceropa, som TV 2 Fyn har talt med på ulykkesstedet, har der fire gange tidligere været udbrudt brand hos virksomheden.

Øjenvidne: Minder om krig

En af de syv ansatte, der er kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning, er Plifete Bushotas kæreste.

- Jeg har talt med ham. Han har det godt. Han har iltmaske på og skal blive der i nogle timer. Min søsters mand arbejder der også. Han er kørt til OUH i Odense. Men jeg ved ikke, hvordan han har det.

Plifete Bushota er synligt rystet ved synet af røgen og flammerne. For hende bringer det minder om fortiden.

- Det minder mig om krigen i Kosova. Jeg er flygtning derfra. Når jeg ser sådan en røg, bliver jeg bange, siger Plifete Bushota.

Omkring klokken 13 brænder det fortsat voldsomt i bygningen på Græsholmevej. Foto: Preben Dahl

