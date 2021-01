Elev stopper på Oure Efterskole efter anklager om racisme

Fredag siger Oscar Køhler farvel til Oure Efterskole, hvor han siden sommeren 2020 har gået i 9. klasse. Han har efter eget udsagn været udsat for racisme af to drenge fra efterskolen den seneste tid.

Det skriver hans mor, Majken Køhler, i et Facebookopslag torsdag aften.

- Oscar blev - og det er hans egne ord - udsat for racisme af to drenge fra Oure. De to drenge jagtede ham rundt i huset og kaldte ham ting som sorte svin, slave, neger og andre racistiske ting, skriver Majken Køhler i opslaget.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få fat i både Majken Køhler og forstander på Oure Efterskole, Mette Romer Søborg.

Oure Efterskole skriver i et opslag på deres Facebookside:

Sociale spilleregler på Oure Efterskole På efterskolens hjemmeside har de listet en række sociale spilleregler: Nedenstående spilleregler skal eleverne fra starten acceptere, som en del af forudsætningen for opholdet som efterskoleelev på Skolerne i Oure. Vi forventer en social adfærd og en ordentlig omgangstone.

Mobning, chikane og ondskabsfuldheder er ikke tilladt.

Vi behandler hinanden ordentligt og taler vi pænt til hinanden. Dette gælder naturligvis også på nettet, uanset hvilke sider man færdes på.

Vi forventer aktiv deltagelse.

Alle skemalagte aktiviteter er obligatoriske.

Vi accepterer ikke pjæk. Samtidig forventer vi, at eleven møder op til tiden, er forberedt og klar. Læs resten af spillereglerne på oure.dk. Se mere

"Oure Efterskole er meget kede af at sige farvel til en 9. klasses elev, som ikke længere ønsker at gå på vores skole. Den pågældende elev har følt sig udsat for mobning og racisme, hvilket Oure Efterskole naturligvis ikke tolererer."

- Vi er dybt skuffede

Majken Køhler skriver på Facebook, at der har været mange gode oplevelser på efterskolen, men at den racistiske mobning overskygger den gode tid.

Hun skriver, at de to drenge dagligt satte Youtube-videoer med nedsættende jokes på og skruede op for lyden, så hele huset, kunne høre det.

- Tidligere har der i løbet af efteråret været lignende episoder over for andre. Det er ikke kun Oscar, det er gået ud over, skriver Majken Køhler i sit opslag.

Hun fortsætter med:

- Siden skolen ikke vil gøre så meget ved det, takker vi af for denne gang. Vi er dybt skuffede. Vi valgte Oure (Efterskole, red.), fordi vi er kommet der på sommerskolen i flere år, og fordi venner har haft børn der.

To sider af sagen

Oure Efterskoles bekræfter på deres Facebookside, at en elev stopper på grund af en sag om mobning. Skolen skriver:

"Vi har været igennem et længere afklarende forløb med de involverede elever og forældre og har været fast besluttet på at løse konflikten her på skolen. Vi har i mere end 30 år arbejdet med pædagogiske konflikter og har så vidt muligt prioriteret at løse konflikterne på skolen i samarbejde med forældre og elever. I denne sag har det ikke været muligt, og det er vi meget kede af."

De skriver desuden:

"Mobning og racisme hører ingen steder hjemme, heller ikke på Oure Efterskole. Der er altid to sider af samme sag, og vi har gjort vores bedste for at høre begge sider og har taget denne sag meget alvorligt. Vi beklager meget, hvis nogle af de involverede ikke har følt dette."

Majken Køhler slutter sit opslag med at skrive:

- Det er en stor ting at flytte skole. Vi ser ingen anden udvej end at stoppe, når denne form for.mobning ingen konsekvenser har, skriver hun og opfordrer til at dele opslaget, så der kan komme en samtale igang.

TV 2 Fyn arbejder fortsat på at få en kommentar fra Majken Køhler og forstanderen på Oure Efterskole.