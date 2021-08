Emil og Vicki fra Langeskov har skrevet DGI's nye sang

- Jeg havde allerede lidt af en melodi liggende, så vi gik bare i gang med at skrive ud fra DGI's værdier, som sammenhold og fællesskab. Vi stod jo midt i en sammenholdstørke under corona, hvor man savnede at kramme og røre folk, forklarer Emil Gemmer Schultz.

Ud af de 102 indsendte sange, var det fynske Vicki og Emil Gemmer Schultz, der løb med sejren, og fredag kunne de fremføre sangen "Mildere end før" for allerførste gang. Det skete til et arrangement foran efterskoleelever, landsstævne-ambassadører og svendborggensere i Krøyers Have i Svendborg .