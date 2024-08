Emma kunne ikke sidde stille i skolen - nu har hun succes med håndlavede flødeboller

Hun startede virksomheden Emmas Chokolade, og så tog det fart.

- Jeg tog på arbejde på restauranten klokken 10, så var jeg nok hjemme klokken 22 og så lavede jeg chokolade det meste af natten - det var hårdt, men det var fedt, siger hun.

Efter to år med arbejdsuger langt over 100 timer, tog hun springet, sagde sit sikre job op, lejede lokaler i udkanten af Svendborg og gik fuldtid med sit hjertebarn.

- Man skal have is i maven, prøve at bevare roen og stole på, at det nok skal løbe rundt. Det er altså noget andet end at gå på arbejde og vide, at når måneden er omme kommer der en fast løn ind, siger hun.

Krudt i røven

I folkeskolen var det ikke bøger og opgaver, der hev i Emma Marie Jørgensen.



- Jeg kunne ikke sidde stille i skolen, og jeg var ikke særlig god til mange af fagene. Jeg har altid gerne ville være god til de ting, jeg gør, og det er aldrig fedt at føle, at der er noget man ikke er god til, siger hun.

Men i dag ved hun, at hun er landet det helt rigtige sted.

- Hver gang jeg er ude og levere til en butik eller restaurant, får jeg en kæmpe optursfølelse, når jeg hører hvor glade de er for noget, jeg har lavet. Det er en helt speciel følelse og det er lige præcis i det moment, jeg ved, at det er det helt rigtige jeg laver, siger Emma Marie Jørgensen.

Med sikker hånd fylder hun hvidt skum i de tynde skaller og dumper forsigtigt en rund marcipanbund inden hun igen tager fat i skålen med chokolade. Bundene dækkes forsigtigt med chokolade inden hun sætter formene på køl. Men ikke for længe.