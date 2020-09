En institution i fynsk og dansk højskoleliv takker af

Den 66-årige forstander Uffe Strandby har meddelt sin afgang og forlader ved årsskiftet Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Uffe Strandby kom til Gymnastikhøjskolen i Ollerup i 1998 og er kun den fjerde forstander i skolens 100 år lange historie.

I en pressemeddelelse skriver skolen, at Uffe Strandby har sat et markant aftryk på højskolen - senest med opførelsen af Ollerup Arena, hvor skolens gamle idrætshal fra 1932 er forvandlet til en arena, som kan rumme konferencer, koncerter, udstillinger og store sportsarrangementer.

Om sit farvel siger Uffe Strandby i pressemeddelelsen:

"Jeg har været fantastisk glad for at få vist den tillid, som det er at få lov at være forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Det har været meget spændende og lærerigt, og jeg vil se tilbage på den tid, jeg har været forstander med stor taknemmelighed på grund af alle de dygtige og engagerede mennesker, jeg har mødt".

Den afgående forstander får følgende tak fra bestyrelsesformand Poul Henning Jørgensen med på vejen:

"Uffe Strandby har leveret en uforlignelig arbejdsindsats for Gymnastikhøjskolen i Ollerup og følger traditionen på skolen med lange ansættelser. Gennem stærkt netværksarbejde og solide kompetencer som fundraiser har Uffe sat et solidt fingeraftryk på skolens bygninger og kunst. Det er ikke mindst Uffes fortjeneste, at skolen står smuk og indbydende på sin 100-års fødselsdag – og med en historisk stor elevsøgning".

Med sit exit ved årsskiftet når Uffe Strandby så ikke at stå i spidsen, når skolen fejrer 100-års jubilæum. Jubilæet måtte i foråret aflyses på grund af coronapandemien og blev udskudt til 2021.

