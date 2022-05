En oplevelse helt ude i skoven: Cirkuskunst i trækronen skal sikre bæredygtig fremtid

Der er ingen skrå brædder, når teaterkompagniet Acting for Climate går på scenen med forestillingen ”BARK”, men årsagen er ikke en mangel på træ.

Tværtimod er træet omdrejningspunkt gennem hele forestillingen – den bliver nemlig spillet i Tankefuldskoven ved Svendborg. Og skuespillerne optræder helt oppe i trækronerne.

Det er det internationale teaterkompagni Acting for Climate, der står bag forestillingen. Artisterne kommer fra både Norge, Finland, USA og Danmark, og deres mål er at sætte fokus på bæredygtighed gennem kunsten.

- Det, vi ønsker, at folk skal tage med hjem og være inspireret til, er at tage vare på naturen, være en del af hele økosystemet og kunne kigge på alle de små ting og være en del af det hele, siger Abigael Winsvold, der er en af artisterne i forestillingen.

Fuldstændig utraditionelt

Abigael Winsvold fortæller, at inspirationen til ”BARK” kommer fra den britiske fortatter Karen O’Briens bog ”You matter more than you think”. Den handler ifølge artisten om, hvordan man kan ændre sig som samfund, så man bliver mere bæredygtig, og teaterkompagniet har forsøgt at kropsliggøre bogens ideer og koncepter.

- I Acting for Climate starter vi altid vores forestillinger med, at vi arbejder med nogen forskere eller noget forskning, som har med klimaproblematikker at gøre, fordi vores koncept er at arbejde med scenekunst og klima, siger Abigael Winsvold.

Det er ikke kun opsætningen af forestillingen, der er utraditionel. Det er nemlig heller ikke et teaterstykke med replikker, sceneskift og kostumer i traditionel forstand.