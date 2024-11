En person omkom efter voldsom trafikulykke - nu er der nyt

En 22-årig mand er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab, kørsel uden førerret, tyveri af ulykkesbilen og spritkørsel, efter han 8. november kørte ind i en modkørende bilist, der afgik ved døden.

Tirsdag oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn, at der nu er kommet resultat af den blodprøve, som der blev taget af den 22-årige efter dødsulykken.

Den viser, at han var påvirket af spiritus, da ulykken indtraf, fortæller Mads Boel, der er kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi. Sagen er stadig ved at blive efterforsket, og derfor er det ukendt, hvornår sagen en dag skal for retten.