En uge til skolestart: I Svendborg deler skoler hjemmetest ud

- Lærerne og pædagogerne på vores skoler er selvfølgelig udsatte, for de er sammen med mange børn, men ved at vi øger testindsatsen og tager anbefalingerne i brug - lufter mere ud og er mere ude, så gør vi, hvad vi kan for, at vores medarbejdere kan føle sig trygge.



Tirsdag opfordrede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til, at flere af de yngste bliver vaccineret mod coronavirus for at sikre skolerne mod voldsomme smittestigninger, når eleverne vender tilbage.

Sundhedsstyrelsen har siden den 26. november anbefalet, at børn mellem 5 og 11 år bliver vaccineret mod coronavirus. 38 procent i aldersgruppen har indtil videre fået første stik. Det viser tal offentliggjort af Sundhedsministeriet.

Almindelig skoledag

Bortset fra det store fokus på test, afspritning og udluftning, er det, hvad der ligner en normal skoledag, at børnene vender tilbage til. Eksperter har anbefalet, at børnene bliver hjemmeskolet i januar, men foreløbig er der altså ikke lagt op til det.

Man er dog klar til at omstille sig, hvis der kommer nye anbefalinger, fortæller skolechefen.

- Lige nu er anbefalingerne, at skoledagen skal se så almindelig ud som muligt, men hvis sundhedsmyndighederne kommer med nye anbefalinger, er vi klar til at tage dem i brug.

I løbet af den seneste uge er der konstateret lidt over 5.000 tilfælde med coronavirus på Fyn.

Ordfører efterlyser plan

Udover opfordringen til at flere af de yngste bliver vaccineret og de gældende anbefalinger om hygiejne og udluftning, er der ikke fremlagt særlige planer for, hvordan børnene skal vende tilbage.

Det efterlyser Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

- Jeg synes jeg for det første, det er vigtigt, at vi holder det løfte, vi gav til børnene i forhold til, at de kan vende tilbage til skole i januar måned. Men det jeg savner, det er jo en mere klar plan for, hvordan det kan ske også under de nuværende smitteforhold, så det er sikkert både for for børn, forældre, lærere og pædagoger, siger han.

Han nævner blandt andet klare planer for, hvordan man kan undervise i mindre hold, og hvordan man sikrer tilstrækkelig rengøring og hygiejne.