Endelig lykkedes det: Pia stikker af med kulturpris

Svendborg har noget helt særligt – et jazzspillested på højt internationalt niveau. Hos Giant Steps kan man få musikoplevelser, som man ellers skal til internationale musik-mekkaer som New York, Paris og Tokyo for opleve. Jævnligt udtrykker store jazznavne ved koncertens slutning en tak til Giant Steps med ord som ’Danmarks fedeste jazzklub - at spille her er som at komme hjem.

Men et spillested af den kaliber kan ikke fungere uden en stor flok af engagerede frivillige. Og fællesskabet blandt det entusiastiske publikum og de frivillige er til at få øje på. Bl.a. bidrog de frivillige til, at der i sommer kunne laves hyggelige, coronavenlige gårdhavekoncerter under 5700 Summer.

Giant Steps er kunstnerisk visionære, spræller af saft og kraft, og kan med deres 20 års jubilæum i år bryste sig af, at være et af landets mest markante spillesteder til glæde for både Svendborg og resten af verden.