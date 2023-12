Endnu en spiller forlader GOG

Tobias Thulin forlader efter to år i GOG klubben til sommer for at fortsætte i Pick Szeged. Det skriver GOG på sin hjemmeside.



Skiftet kommer efter længere tids uro i den sydfynske storklub. Tidligere på sæsonen fyrede klubben profilen Morten Olsen. Senere kom det frem, at Morten Olsen i stedet skal spille for rivalerne fra BSH, og at han ifølge TV2 Sports oplysninger tager Anders Zachariassen med sig til BSH fra sommer. Direktør i GOG Kasper Jørgensen måtte tidligere erkende, at efteråret i klubben har set kaotisk ud.



Den 5. december præsenterede klubben Kasper Christensen som ny træner.