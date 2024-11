Endnu en trafikulykke med unge involveret Det ved vi - og det mangler vi svar på

Fredag aften klokken 17.15 fik Fyns Politi en anmeldelse om, at to biler var involveret i et færdselsuheld på Teglværksvej mellem Gudme og Gudbjerg.

Det sker knap to uger efter, at føreren af en bil med fire personer kørte ind i et vejtræ ved Tommerup. Trafikulykken kostede dengang tre unge mænd mellem 17 og 18 år livet.

Hvem er den døde?

Ved politiet og redningsmandskabet ankomst stod det klart, at føreren af den ene bil var omkommet. Den afdøde er en kvinde i 80'erne, der kommer fra lokalområdet. Hun var den eneste i den bil, som hun førte.

Hvem er de overlevende?

Politiet beskriver alle personerne i den anden bil som yngre mænd - den ældste er i starten af 20'erne. Alderen på de tre andre er ikke oplyst. De er ligeledes fra lokalområdet.

Hvem kørte bilen?

Føreren af bilen er en mand i starten af 20'erne. Han er den ældste af de fire personer i bilen.

Hvor skete ulykken?

Ulykken skete tæt ved et sving på Teglværksvej mellem Gudme og Gudbjerg ud for nummer 51. Politiet fik anmeldelsen klokken 17.15.

Hvem opdagede ulykken?

Anmeldelsen om trafikulykken kom fra et vidne, der så uheldet. Der blev hurtigt sendt fem patruljer, fem ambulancer, en læge bil og et slukningskøretøj afsted.

Hvad ved vi om ulykken?

Der er tale om et frontalt sammenstød, som en bilinspektør fredag aften er ved at undersøge nærmere. Politiet har anholdt føreren af den ene bil, fordi de mistænker, at han var påvirket af alkohol.

Politiet understreger dog, at de ikke ved, om det er årsagen til ulykken, eller om det var en medvirkende faktor. Føreren skal også have taget en blodprøve for at fastslå den egentlige promille.

Hvordan skete ulykken?

Det er en bilinspektør ved at undersøge fredag aften, så det mangler vi et endeligt svar på. Ifølge politiet er der tale om et frontalt sammenstød, men hvorfor - og årsagen til sammenstødet - er ikke klarlagt.

Var der alkohol eller stoffer involveret?

Fyns politi har anholdt føreren af den ene bil og sigtet ham for at køre med alkohol i blodet. Han skal have taget en blodprøve for at fastslå, om det er tilfældet, og hvilken promille han i så fald kørte med.

Om der har været stoffer involveret er ikke oplyst.

Kørte bilen for stærkt?

Det mangler vi stadig svar. Uheldet er sket på en landevej, hvor vejen tager en sving. Af samme årsag er hastighedsbegrænsningen sat til 60 kilometer i timen. Rapporten fra bilinspektøren vil formentlig kunne sige noget om, hvor meget fart bilen har haft på.