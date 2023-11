Endnu flere på Sydfyn kan få erstatning efter stormflod

Naturskaderådet har fredag afgjort, at et større område end først antaget ved Svendborg var omfattet af stormfloden den 20. til 21. oktober. Det skriver rådet i en pressemeddelelse.

Den nye afgørelse betyder, at skaderamte i de tilføjede områder også har mulighed for at søge om erstatning fra Naturskadepuljen. Det gælder erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år, står der i pressemeddelelsen.



Den nye strækning, hvor der er erklæret stormflod er kyststrækningen mod øst fra Svendborgsundbroen til østlige ende af Frederiksø henholdsvis Skansen på Tåsinge.

Se kortet her.