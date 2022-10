Energikrisen rammer dagplejerne: - Det koster mig penge at tage på arbejde

Der er skruet op for varmen, og lyset er tændt.

Tina Hauschild driver en lille dagpleje fra sit hjem i Skaarup, hvor fire små børn bliver passet. Og mens børnene har det trygt og godt, er det ikke tilfældet for Tina Hauschilds økonomi.

Når hun driver dagpleje fra sit hjem, er hun ansat af kommunen og lønnet af kommunen.

Af den løn har hun et skattefradrag på 60 procent, som skal bruges på at drive dagplejen. Det fradrag bliver brugt på at købe mad til børnene, at vedligeholde boligen, etablere legeområder i haven og betale regninger på vand, varme og el.

- Det fradrag er ikke fulgt med de stigende priser. Det dækker på ingen måde de prisstigninger, der har været. Det er lige før, at jeg tager penge med på arbejde.

Hendes årlige varmeregning lød før på 12.000 kroner om året. Nu ligger den på 32.000 kroner. En stigning, der vil bringe den op på 40.000, er allerede varslet. Det holder dog ikke Tina Hauschild fra at fyre op for varmen i hjemmet.

- Jeg kan jo ikke være bekendt ikke at tænde for varmen. Og jeg kan jo næsten heller ikke være bekendt kun at holde temperaturen på de 19 grader. Hvis jeg skal holde min dagpleje så attraktiv som muligt, kan jeg ikke sende børn hjem, der er kolde og syge.

Men når så mange penge går til de forhøjede udgifter i dagplejen, betyder det til gengæld, at der er færre penge at rutte med for Tina Hauschild og hendes egne børn.

- Der er igen tvivl om, at det er privat, der bliver skåret for at have råd til at holde standarden i dagplejen. Det er mine børn, der ikke kommer på efterårsferie. Det er mine børn, der ikke kommer på McDonalds, siger Tina Hauschild.

En møgsituation

Hun mener, at det er uretfærdigt, at vuggestuerne får betalt deres forhøjede udgifter, og hun ikke gør, når hun passer børn i samme målgruppe, og varetager samme type af arbejdsopgaver.

Også Kathe Lund, der er FOA-tillidsrepræsentant for dagplejere i Svendborg Kommune ser bekymret på situationen.

- FOA har haft rigtig mange samtaler og møder med ministrene, og det er der ikke kommet noget ud af. Det er jo en værre møgsituation, og der er ikke rigtig nogen, der kan finde en løsning, siger hun.

Hun er godt klar over, at dagplejerne ikke er selvstændige erhvervsdrivende, men understreger, at det er stadig deres løn, det går udover.

- Jeg synes, staten skal gå ind og gøre noget her. Give noget midlertidigt kompensation. Hvis der er nogen, der skal kompenseres, skal man huske, at dagplejerne også skal kompenseres, siger Kathe Lund.

Vil kompensere dagplejere

Politisk ordfører for SF, Karsten Hønge, er enig i, at der skal gøres mere for at hjælpe dagplejerne.

- Jeg hælder til en hurtig midlertidig løsning, som hjælper dagplejerne gennem den akutte inflationskrise. De skal kompenseres bedre, end de gør i dag. Det må være op til FOA og staten, hvordan det skal foregå, men der er ingen tvivl om, at de skal kompenseres bedre, udtaler han.

Familieordfører for Venstre, Marlene Ambo-Rasmussen, foreslår, at man kan lave et særsklit tilskud til "kommunale medarbejdere, der har deres arbejdsplads fast i hjemmet."



- Det er jo dagplejere, der hører ind under det, siger hun og uddyber:

- Det kan være et øget fradrag. Det kan også være, at et tilskud giver mere mening. Det ville man skulle tage i samarbejde med Kommunernes Landsforening efter valget. Det er vigtigt, at det ikke bare bliver en gavecheck, så der havner penge hos nogen, som ikke skal have dem.



Selvom Tina Hauschild er hårdt ramt af energikrisen, er hun langt fra den eneste.

For nogle er det et spørgsmål om at tænde for varmen så sent på året som muligt, mens andre allerede nu grundigt skal overveje, om der skal findes et ekstra job for at kunne betale regningerne.