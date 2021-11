Enhedslisten vil speede grøn omstilling op: Bureaukrati forhaler lukning af affaldsforbrænding i Svendborg

Energistyrelsen laver nemlig benspænd for processen, mener Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg.

- Energistyrelsen forlanger, at der udarbejdes en såkaldt samfundsmæssig økonomisk beregning, som viser, at der er en positiv effekt ved at lukke affaldsforbrændingen. Det er jo absurd. Det er en unødvendig undersøgelse af et tiltag, som alle ved gavner den grønne omstilling. Den vil både koste os penge og dyrebar tid, lyder det fra Jesper Kiel.

Et flertal i byrådet besluttede for et år siden, at kraftvarmeværket skal være lukket i årsskiftet 2022/23. På tirsdagens byrådsmøde vil Jesper Kiel forslå, at kommunen allerede nu forbereder en dispensation til at lukke kraftvarmeværket - uanset hvad en samfundsøkonomisk beregning måtte vise.

- Det er vigtigt at sende et signal om reglerne åbentlyst ikke passer med de politiske intentioner om at reducere affaldsafbrænding rundt om i landet, siger Jesper Kiel.