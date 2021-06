Eriksens kollaps på skoleskemaet i 5.a: - Man er stadig lidt bekymret

Børneavisen er mandag udkommet med en særudgave, hvor sagen bliver behandlet over seks sider.

- Det er helt normalt, at du måske er blevet bange eller utryg efter at have set eller hørt, at Christian faldt om. Og så er det vigtigt at snakke med nogen, skriver den ansvarhavende chefredaktør, Louise Abildgaard Grøn.

Hvis du gerne vil tale med dit barn om situationen under kampen, har Ida Hilario Jønsson, børnefaglig konsulent på Børnetelefonen, og Ane Lemche, psykolog i Red Barnet og ekspert i børn og familier, seks gode råd: