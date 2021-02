Færge har lækket olie tæt på Svendborg

De seneste dage er der konstateret olieforurening i Svendborgsund, og det kan skyldes et olielæk fra færgen M/F Højestene, der sejler til og fra Skarø og Drejø.

Ifølge havnemester Christian Steffensen er det et såkaldt stevnrør i den ene af færgens to motorer, der har lækket olie.

- Derfor kan det være kilden til den oliefilm på vandoverfladen i havnen og i udsejlingen fra havnen, som flere har observeret de seneste dage. Problemerne med olien fra motoren blev opdaget tidligere på ugen. Derfor holdt mandskabet ombord motoren under observation og kunne konstatere, at lækken blev større, siger Christian Steffensen.

Det anslås, at færgen har lækket omkring 50 liter olie.

Undersøger olieforurening

Færgen forsætter sejladsen hen over weekenden, men det sker for nedsat motorkraft, så den motor, der lækker olie, sættes ud af drift. Det betyder også, at der kan være forsinkelser på afgangene i weekenden og på mandag.

Færgen vil blive repareret i næste uge. Svendborg Kommune er i gang med at undersøge olieforureningen.

- Vi kan i dag (fredag, red.) heldigvis ikke konstatere oliefilm i sundet omkring havnen. Det tyder på, at det desværre er Højestene-færgen, der har været kilde til de seneste dages oliefilm på vandet, siger Birgitte Kring Frederiksen, der er afdelingsdeler i Natur- og Miljøafdelingen i Svendborg Kommune.

- Vi vil gerne opfordre til at ringe 112, når der observeres forurening eller uheld, der kan give anledning til forurening. Herved får Beredskab Fyn de bedste betingelser for at gennemføre en hurtig indsats sammen med vores miljøvagt, fortæller hun.

Har du reserveret en plads på færgen, vil du blive kontaktet direkte af Svendborg Havn angående den ændrede færgedrift.