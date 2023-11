Færre børn skal have specialundervisning: Milo gik syv år i specialskole - men sluses nu ind i folkeskolen

En udfordring

Den omstilling, skolerne i Svendborg Kommune har været gennem for at rumme flere elever, er et skifte, der både gavner og udfordrer folkeskolen. Det viser en nyere evaluering af strategien "Mangfoldige Læringsmiljøer".

På plussiden mener lærerne, at deres arbejde bliver mere meningsfuldt, eleverne mere rummelige, og samtidig trives dem med særlige behov i folkeskolen. På den anden siden føler lærerne sig ikke klædt på til opgaven. Flere mener også, at både lærernes og elevernes trivsel er udfordret.

Kasper Føns, skoleleder på Tåsingeskolen, er ikke i tvivl om, hvorfor han på trods af udfordringer er fortaler for at inkludere flest muligt i den almindelige undervisning.

- Det er os voksne, der skal sørge for, at det kan lade sig gøre. At være lærer i 2023 er et job, der kræver meget. Det er en svær opgave, men vi skal hjælpe hinanden og finde ud, hvordan vi løser det. Vi gør børnene en bjørnetjeneste, hvis ikke vi inkluderer flest muligt.

Med flere elever med forskellige behov i klasserne, sænker man så ikke niveauet?

- Vi skal anerkende, at det er et perspektiv, nogle forældre kan have. Man kan også sige; I den her klasse i den her uge, var det svært. Som fagfolk skal vi bare have det lange lys på. Hvad er det for et samfund, vi vil have? Hvad tror vi, dannelsesopgaven er? Jeg mener, at folkeskolen er et valg om at møde den mangfoldighed, vi har i samfundet.