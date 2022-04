Familiær tragedie: 73-årig kvinde fundet død i sit hjem i Svendborg

Lørdag morgen klokken 09.42 er en kvinde på 73 år fundet død i sit hjem i boligområdet Sofielund i Svendborg.

Det oplyser Fyns politi.

- Det er hjemmeplejen, der finder en kvinde i sit hjem som er afgået ved døden, fortæller vagtchef Milan Holck Nielsen.

Tragiske omstændigheder

Ifølge ham er de pårørende til kvinden blevet underettet og politiet er nu i gang med at efterforske både bopæl og kvinden for at finde årsagen

- Det ser ud til at der er tale om tragiske familiære omstændigheder, siger Milan Holck Nielsen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere om sagen.