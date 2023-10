En far og søn forsøgte at snyde politiet, men den gik ikke.

De havde aftalt, at faderen skulle påtage sig skylden for et færdselsuheld, som sønnen var skyld i.



De to familiemedlemmer forsøgte at snyde politiet, men de endte med en dom på ti dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Sønnen blev samtidig dømt for spirituskørsel og selve færdselsuheldet