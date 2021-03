Far til to små børn skuddræbt - nu vil de mindes ham 75 år senere

21. april 1945.

Midt om natten på den dato blev den 35-årige svendborgenser Harald Halberg skudt i hovedet. Mordet blev begået af to medlemmer af terrorgruppen Petergruppen, der støttede nazisterne under Besættelsen.

De skød ham flere gange for at være sikker på, at han døde.

Harald Halberg boede dengang i Svendborg sammen med sin kone og to sønner på henholdsvis tre år og seks måneder.

Nu - mere end 75 år senere - vil hans sønner i samarbejde med foreningen Snublesten Fyn have nedlagt et mindesmærke - en såkaldt snublesten - ud for det sted, han blev dræbt: Niels Juels Vej 37 i Svendborg.

Derfor har foreningen sendt en ansøgning til Svendborg Kommune, hvor den beder om tilladelse til at lægge snublesten.

Snublesten Ordet snublesten henviser til, at beskueren skal snuble over fortiden og blive mindet om det menneske, der havde sin bopæl eller blev dræbt, hvor stenen ligger

Snublesten lægges i jorden til minde om ofre for Holocaust

På tysk hedder det en stolperstein

Der findes flere end 74.000 snublesten i Europa

Den første sten blev lagt i Köln i 1992 og startede som et lokalt mindesmærke Se mere

Udvalgsformand: Et glimrende initiativ

På et møde torsdag skal Teknik- og Erhvervsudvalget diskutere, om man i Svendborg ønsker at imødekomme ønsket om snublesten.

- Ja, hvorfor skal Svendborg ikke også have det? Vi skal minde hinanden om, at der skete noget forfærdeligt for 75 år siden. Det er et ganske glimrende initiativ, siger Flemming Madsen (S), der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Foruden snublestenen til ære for Harald Halberg søger foreningen om yderligere to af de firkantede sten i Svendborg Kommune - til ære for William Alfred Martin Mikkelsen og Oleg Niels Alexander Saucant. Før den kan få lov, skal politikerne i Svendborg give grønt lys.

Når man finder sådan en sten, tænker man over, hvad der skete. Det er en påmindelse om, at der var nogle mennesker, der ofrene noget dengang Flemming Madsen

Strid om snublesten i Odense

Udvalgsformanden forventer ikke nogen problemer i, at snublestenene skal lægges foran private hjem.

- Nej, ikke umiddelbart. De skal nedlægges på fortove, som er offentlige arealer. Vi skal give tilladelse til, om de bliver nedlagt eller ej, forklarer Flemming Madsen.

Han gør dog opmærksom på, at han ikke kender de andre partiers holdning til, at Svendborg skal have mindesmærkerne.

I Odense var der sidste år politisk uenighed i byrådet om, hvorvidt grundejerne skulle have lov til at fjerne snublestenen igen, hvis de ikke ønskede dem foran deres hjem. Det håber udvalgsformanden ikke bliver et problem i Svendborg.

- Jeg mener ikke, det kan skade nogen. Tværtimod, fastslår han.

Mindes nazismens ofre

Også Assens har snublesten. I alt 26 lande har nedlagt snublesten til ære for ofrene for nazismens forbrydelser, især jøder og modstandsfolk.

Flemming Madsen har set tilsvarende snublesten i Berlin.

- Der ligger mange af dem. Det er gammelt fænomen. Når man finder sådan en sten, tænker man over, hvad der skete. Det er en påmindelse om, at der var nogle mennesker, der var ofrene for noget dengang, fortæller han.

Derfor blev Harald Halberg skudt

Der findes allerede en mindetavle for Harald Halberg på Svendborg Rådhus.

Han blev formentlig skudt, fordi han repræsenterede virksomheden Halberg, der ydede økonomisk støtte til modstandsbevægelsen.

Gerningsmændene fra Petergruppen flygtede til Tyskland efter Anden Verdenskrig og blev aldrig udleveret til Danmark eller dømt for mordet.