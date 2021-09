Fare for at sammenstyrtning: Nu er der penge på vej til Naturskolen

I kommunens budgetforlig er der afsat 2,5 millioner kroner, der skal gå til at forhindre sammenstyrtning af den ene længe.

Og så skal de sikre nye toiletfaciliteter, så eleverne ikke længere skal benytte toiletvogne i gården.

- Det har vi kæmpet hårdt for

Enhedslistens byrådsmedlem Jesper Kiel har i lang tid efterspurgt flere midler til projektet.

Han glæder sig derfor over beslutningen om at prioritere Naturskolen i næste års budget.

- Det er vi rigtig glade for. Det har vi kæmpet hårdt for. Der har stået en bygning, som er ved at brase sammen, og det er jo en bevaringsværdig bygning, der er en del af det gamle Skårup Skovmølle, siger han.

Ville flytte skolen væk fra skov og vand

I 40 år har Svendborgs skolebørn nydt godt af Naturskolens unikke placering på den tidligere Skårup Skovmølle.

Men de gamle bygninger er ikke blevet vedligeholdt i årevis og er derfor i fare for at styrte sammen. Kommunen foreslog på den baggrund at flytte Naturskolen til et helt andet sted - uden skov og vand tæt på.