Filippa badede i lortevand: - Hvorfor er det ikke skiltet bedre?

- Jeg skal hjem og have en skyller.

Sådan lyder det prompte fra Filippa Christensen, da TV 2 Fyns reporter gør hende opmærksom på, at der forleden blev målt store mængder tarmbakterier i det vand, som hun lige har badet i ved Elsehoved Strand.

Og netop derfor fraråder Svendborg Kommune via sin hjemmeside, sociale medier og et skilt på stranden midlertidigt al badning i området.



Men Filippa Christensen synes ikke, at kommunen har advaret tydeligt nok.

- Der kunne godt være et skilt eller et eller andet. Jeg synes ikke, at jeg har set nogle advarsler på vej herned, siger Filippa Christensen, der ikke har set det ene skilt, som kommunen har stillet op på stranden.

Svendborg Kommune beklager, hvis skiltningen på stranden ikke har være tilstrækkelig. Kommunen vil overveje at opstille flere skilte en anden gang, oplyser de i en skriftlig besked til TV 2 Fyn.

Vandprøven med de høje niveauer af tarmbakterier blev taget den 2. august 2024. Resultaterne af de seneste prøver fra Elsehoved Strand forventer kommunen at have i hænde senest i løbet af torsdagen.