Finaleklare fynboer: GOG ydmyger BSH i ensidig pokalsemifinale

Efter kun seks minutter måtte BSH-træner Patrick Westerholm trække i håndbremsen og tage en timeout. GOG førte 6-1, og BSH lignede et hold, der var helt overmatchet.

BSH fik stoppet blødningen, men kun kortvarigt. Holdet havde store problemer med at få bolden forbi Viktor Hallgrimsson i GOG-målet, og fynboerne trak fra igen. Efter 22 minutter sendte Oscar Bergendahl GOG i front med hele ti mål ved at score til 15-5.

Stor pokalfinale

Lige før pausen blev ondt værre for BSH, da René Toft Hansen blev vist ud med et direkte rødt kort efter en voldsom tackling.

I anden halvleg forsvandt den sidste rest af håb nok hurtigt for BSH-spillerne. Efter syv minutter kom GOG igen på plus ti mål, og så kunne træner Nicolej Krickau godt begynde at tænke over planerne for søndagens finale. BSH havde ganske enkelt ingen modsvar.