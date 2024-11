Fire borgmestre sender bøn til minister

Hæv ambitionsniveauet.

Sådan lyder det i et brev fra de fire fynske borgmestre i og omkring det sydfynske øhav Bo Hansen (S), Svendborg Kommune, Peter Hansted (S), Ærø Kommune, Tonni Hansen (SF), Langeland Kommune og Hans Stavnsager (S), Faaborg Midtfyn Kommune.

Brevet har de sendt til Jeppe Bruus, der er minister for Grøn Trepart, hvori de udtrykker bekymring for den aftale, som der ser ud til at være konsensus om.

De tre borgmestre peger på, at scenarie 3, som regeringen arbejder ud fra, vil slække kravene til landbruget i forhold til det, der bliver arbejdet ud fra i dag. De mener, at det eneste rigtige valg er scenarie 1, hvor der lægges op til en reduktion på 219 tons pr. år.

- Vi vil derfor på det kraftigste opfordre forhandlingspartnerne til at anvende forsigtighedsprincippet og vælge den indsats, som reducerer udledninger mest muligt, står der blandt andet i brevet.