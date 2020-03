Fire omrejsende kriminelle: Har røvet butikker i hele landet

Fire rumænere blev stoppet i en bil på Svendborgmotorvejen. Med sig i bilen havde de telefoner og Ipads, som blev røvet i en Telia butik i Svendborg.

Ifølge vagtchefen ved Fyns Politi Lars Thede, så er det formentlig ikke første gang, at de har røvet en Telia butik.

- Der er ikke nogen tvivl om, at vi har med omrejsende kriminelle at gøre, siger Lars Thede.

Røveriet er foregået torsdag formiddag.

- Det har foregået på den måde, at to af dem har skabt tumult og i sidste ende truet personalet. Så har tilranet sig mobiltelefoner og ipads. Alle fire har så mødtes et sted, inden de blev stoppet sammen i en bil på motorvejen, siger Lars Thede.

Alle fire er i alderen mellem 16 og 30 år, fortæller vagtchefen.

Fyns Politi har mistanke om, at de har lavet lignende røverier i andre Telia butikker rundt omkring i landet.

Grundlovsforhør i Svendborg - Odense er lukket

Nu skal de så i grundlovsforhør her til formiddag, sammen med to andre anholdte i andre sager. Men det bliver ikke i Retten i Odense.

Retten i Odense har lukket ned efter Statsministerens udmelding onsdag aften. Derfor skal alle seks i grundlovsforhør i Svendborg.

- Det foregår alt sammen i Svendborg, fordi retten i Odense har lukket, siger Lars Thede.