Fire tilfælde af covid-mutationer fundet i Svendborg

Fire fund af særlige varianter af covid-19 er fundet i Svendborg på Fyn.

Det fortæller sundhedsdirektør i Svendborg Kommune John Jensen, der er blevet informeret af Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV 2 Fyn.

- Der er fire nye konstaterede tilfælde med denne her særligt smitsomme variant. Og det er ikke særligt overraskende, for det er nære pårørende til dem, der allerede er smittede med varianten. Derfor er vi glade for, at vi greb så hurtigt ind og bad pårørende om at lade sig teste.

Ifølge John Jensen fører fundet ikke til nye tiltag i kommunen.

- I og med at vi greb ind tidligt ved de første tilfælde, mener vi, at vi også har taget næste skridt. Vi lavede jo ekstra tests i området og kontaktede både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter, så vi kan ikke se, hvad vi yderligere kan gøre. Jeg synes egentlig, at vi har gjort, hvad vi kan, siger han.

Er smitten stoppet?

John Jensen fortæller, at man mandag og tirsdag har testet tæt på 1.100 af de knap 1.500 borgere, der bor i området.

- Vi har fået resultaterne af de to dage, som gælder for hele kommunen, og der blev fundet syv nye smittede mandag og 11 nye smittede tirsdag. Der kommer selvfølgelig flere positive testsvar, når vi tester flere. Men vi synes egentlig, at antallet er relativt stabilt, siger John Jensen.

I onsdagens officielle smittetal fra Statens Serum Institut er der ingen ændring i incidenstallet for Svendborg fra tirsdag til onsdag.

Noget kan derfor tyde på, at smittten er under kontrol efter, smittetallet steg både fra søndag til mandag og fra mandag til tirsdag.

- Jeg håber, at vi har fanget de tilfælde, der var. Vi har i hvert fald gjort dét, vi kunne for at være på forkant og forhindre yderligere spredning, forklarer sundhedsdirektøren.

Det er blandt andet blandt skolebørn, at den smitsomme coronavariant er mistænkt for at have slået ned. For at undgå en eksplosiv smittestigning blev elever og deres familier i fire forskellige klasser fordelt på to skoler mandag bedt dem om at gå i isolation og blive testet.

Ti tilfælde af den brasilianske variant

Tidligere onsdag skrev sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at der var fundet endnu et tilfælde af varianten P1, kendt som den brasilianske variant.

- Fund af endnu et tilfælde af P1 det vil sige nummer ti tilfælde af P1 i Danmark.

- Det nye tilfælde er knyttet til en tidligere kendt smittekæde. Personen har været i isolation, siden smittekæden blev identificeret, og smitteopsporing er derfor allerede foretaget, skrev ministeren.

