Fireårige Sila fik løst gåde om sin bamse Sussi

Vi skal blive bedre til at renovere. Sådan lyder det fra landets bolig- og socialminister.

- Byggeriet i dag står for store udledninger af CO2, og der går rigtig mange ressourcer til at bygge et nyt hus. Derfor vil jeg gerne gøre op med kulturen med, at man river ned for at bygge op igen, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hvis man kender opskriften, behøver det ikke at være så svært.

Det ved Berit Juhler Gredal. Hun har i den seneste tid lært meget om at renovere et gammelt hus. For eksempel kender hun nu opskriften på en god hjemmelavet mørtel, der er perfekt til at pudse indervægge op med.

- Det er en del ler, en del fibre - vi har brugt hestemøg. Tre dele sand. Og så tilsættes vand, til det får sådan en passende konsistens, så når man deler det på mureskeen, løber det lidt ud, fortæller hun, mens hun demonstrerer det i praksis på en væg i bryggerset.

Berit og Niels Juhler Gredal har købt et 175 år gammelt hus, Lydinge Aagård ved Ringe på Midtfyn. Der er brug for renovering, og det koster tid og kræfter.

Nyt er yt for fynsk par - Da vi købte huset, kunne vi se, at vi skulle gøre noget, og at vi skulle i dybden med det, siger Niels Juhler Gredal. Men at rive ned og bygge nyt kommer slet ikke på tale for Berit og Niels Juhler Gredal. - Nej, det har aldrig været på tale - eller tiltalt os - at bo i et nybygget hus. Renoveringen af Lydinge Aagård sker med omtanke. Med traditionelle materialer, der både fungerer godt i et gammelt hus, men ofte også er billige. Bæredygtighed tænkes ind i alle detaljer, blandt andet ved at undgå giftige malinger og ved at satse på genbrugsmaterialer der, hvor det giver mening. For eksempel er køkkenet en blanding af genbrug fra 1970´erne og endnu ældre bygningsdele, fundet på den gamle ejendom.