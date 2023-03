Flere anholdt for organiseret hashsalg i millionklassen

Fyns Politi mistænker, at flere personer har drevet organiseret hashhandel i Svendborg i flere år.

Onsdag morgen og formiddag har politikredsen anholdt seks personer.

De anholdte er tre mænd og tre kvinder, der blev anholdt på forskellige adresser i og omkring Svendborg.

Det er primært hash, som politiet mistænker de seks for at have solgt.

Kokain skulle dog også have været en del af salget.

Tre af de anholdte er mistænkt for at have stået for organiseringen og salget, mens en af de anholdte - en 61-årig kvinde - primært har stået for at hvidvaske pengene fra salget.

De anholdte har ifølge politiet drevet en decideret hashklub fra en adresse i Svendborg. Herfra er salget også foregået.

Hashkunder i Svendborg har dog også kunne købe hash af de anholdte via et mobiltelefonnummer.

Noget de anholdte formodes at have indbragt flere millioner på om året.

De tre hovedpersoner er en 40- og 41-årig mand samt en 31-årig kvinde. Alle fra Svendborg.

De er alle blevet sigtet for salg af euforiserende stoffer til et større antal personer.

