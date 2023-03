Flere anholdt for organiseret hashsalg i millionklassen - solgte til skolebørn

Fyns Politi mistænker, at flere personer har drevet organiseret hashhandel i Svendborg i flere år - og endda solgt til skolebørn.

Onsdag morgen og formiddag har politikredsen anholdt seks personer.

De anholdte er tre mænd og tre kvinder, der blev anholdt på forskellige adresser i og omkring Svendborg.

Det er primært hash, som politiet mistænker de seks for at have solgt.

Kokain skulle dog også have været en del af salget.

- Vi ved fra vores efterforskning, at nogle af dem, der har købt hash, er meget unge og stadig går i skole, og derfor tager vi det ekstra alvorligt, siger politikommissær Ramsus Tyllesen fra Fyns Politis lokale afdeling i Svendborg.

Millionsalg

Tre af de anholdte er mistænkt for at have stået for organiseringen og salget, mens en af de anholdte - en 61-årig kvinde - primært har stået for at hvidvaske pengene fra salget.

De anholdte har ifølge politiet drevet en decideret hashklub fra en adresse i Svendborg. Herfra er salget også foregået.

Hashkunder i Svendborg har dog også kunne købe hash af de anholdte via et mobiltelefonnummer.

Noget de anholdte formodes at have indbragt flere millioner på om året.

Uheldig sælger

De tre hovedpersoner er en 40- og 41-årig mand samt en 31-årig kvinde. Alle fra Svendborg.

De er alle blevet sigtet for salg af euforiserende stoffer til et større antal personer.

Udover den allerede nævnte 61-årige kvinde, der stod for hvidvasken, så er endnu en kvinde også sigtet for hvidvask, dog ikke anholdt.

En femte 41-årig mand fra Svendborg er også blevet anholdt i relation til sagen og siget for salg.

En 31-årig mand uden umiddelbar relation til sagen var derudover så uheldig også at blive knaldet for salg af euforiserende stoffer ved onsdagens aktion.

Købere kontaktes af politiet

Politikommissær Rasmus Tyllesen er tilfreds med dagens fangst.



- Dem vi har anholdt mistænker vi helt konkret for at have solgt hash fra en adresse i Svendborg gennem flere år, herunder også til mindreårige, udtaler Rasmus Tyllesen i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at dagens aktion vil få en positiv indvirkning på lokalmiljøet, nu hvor de her personer og deres forretning er fjernet. Endelig håber vi også, at nogle af de borgere, der har købt hash af de her personer, vil tænke sig om en ekstra gang, inden de forstsætter med en uroligt dårlig og ulovlig vane, siger Rasmus Tyllesen.



Ud over de anholdte, har efterforskningen også afsløret identiteten på en lang række købere, som Fyns Politi nu vil tage kontakt til eller rejse sager imod, hvor det er muligt, for køb af euforiserende stoffer.

Onsdagens aktion er ikke den eneste succeshistorie for Fyns Politi. Fire mænd, der alle er i 20’erne, blev ved Retten i Odense onsdag dømt skyldige for trusler, ulovlig tvang og vold af særlig rå, brutal og farlig karakter.