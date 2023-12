Flere holder jul alene - men Sanne åbner sit hjem for fem fremmede

Siden har hun og flere af deltagerne mødtes til spilleaftener og middage, men særligt én person har gjort et stort indtryk på Sanne Pedersen. For to år siden traskede den 12 år ældre Jesper Schantz nemlig ind ad døren hos Sanne – en uventet julegave.

- Han er blevet en fantastisk dejlig ven. En ven for livet. Jeg havde nok aldrig mødt Jesper, hvis det ikke havde været for den her juleaften, siger Sanne Pedersen.

- Da jeg så Sanne for første gang, var det, som om jeg havde kendt hende i årevis. Et vennematch. Og nu hvor jeg har lært hende at kende, så er hun jo bare jordens sødeste menneske, siger Jesper Schantz.

I dag har de to kontakt på ugentlig basis. De har begge to en stor kærlighed til dyr og passer ofte hinandens. Senest har Sanne Pedersen overtaget 14 høns fra sin ven.