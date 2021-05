Flere studiepladser rykker til Svendborg: - Så vil jeg ikke læse til lærer

Når det så er sagt, er rektoren ikke udelukkende begejstret for regeringens plan - for den vil gå ud over uddannelserne på Fyn som helhed, mener han.

- Vi vil gerne forsøge at imødekomme det politiske budskab, der er om at rykke uddannelsesplader uden for de større byer. Vi havde dog helst set, at der ikke var en straf til Odense, siger Jens Mejer Pedersen.

Håber, regeringen indser fejl

Det er da heller ikke kun fra de studerende og rektor, regeringens plan har mødt kritik.