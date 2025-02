Fødeafdelingen i Svendborg står over for flere besparelser

Politikerne i Forretningsudvalget skal behandle i alt fem spareforslag til en samlet værdi af 3,1 millioner kroner.

Forslag, som allerede har været tygget igennem i regionens Sundhedsudvalg, hvor politikerne har nikket til fire af forslagene.

Det er blandt andet forslaget om at nedlægge det gynækologiske ambulatorium på Ærø. En beregning viser nemlig, at tilbuddet er ineffektivt.

“Den gynækologiske speciallæge, der i løbet af seks arbejdsdage har set 15 patienter på Ærø, ville kunne have udredt/behandlet 60-72 patienter på seks arbejdsdage med et fyldt ambulatorie-program i Svendborg eller Odense,” står der i spareforslaget til politikerne.

Det er dog ikke alle forslag, der er sendt enstemmigt videre til forretningsudvalget. SF og Enhedslisten var imod alle forslag, mens Konservative stemte imod to af forslagene.

Underskud på 16 millioner

OUH står over for en større omstilling de kommende år, fordi sygehuset samlet set er pålagt at have effektiviseret driften med otte procent senest året efter indflytningen på Nyt OUH.

Desuden mangler fødeafdelingerne i Odense og Svendborg samlet set 16 millioner kroner i budget 2025, blandt andet på grund af overarbejde, som er blevet udbetalt, materiale- og lønprisstigninger og bortfald af midlertidige bevillinger.

På den baggrund har afdelingerne, som altså har én fælles øverste ledelse, udarbejdet et sparekatalog.

Heri fremgår det, at politikerne senere på året kommer til at tage stilling til yderligere en besparelse, nemlig afskaffelsen af en obstetrisk bagvagt i Svendborg.

Sparer måske ekstra bagvagt væk

Fødeafdelingen i Svendborg er i dag i ydertimerne bemandet af en specialiseret fødselslæge, som er fysisk til stede og kan foretage akutte kejsersnit ved behov. Desuden er der altid en ekstra speciallæge på tilkald, som kan ringes ind ved behov.

Og det er altså lægen på tilkald, som foreslås afskaffet. Det vil give en besparelse på godt en million kroner om året.

- Der vil fortsat være en specialiseret fødselslæge til stede i Svendborg. Man kan ikke have en fødeafdeling uden mulighed for at foretage akut kejsersnit. Vi kunne ikke drømme om at foretage ændringer, som kunne have konsekvenser for sikkerheden eller trygheden, siger Morten Lebech.

Men omvendt er der altså ifølge overlægen ikke normalt behov for, at to specialister deltager ved det samme kejsersnit. I stedet kan fødselslægen få assistance af en læge fra et andet kirurgisk speciale.

- Og hvis der opstår en situation, hvor der er akut behov for en ekstra fødselslæge, så har vi muligheden for at ringe efter hjælp i Odense, siger Morten Lebech.

Såfremt Forretningsudvalget stemmer for spareforslagene, skal sagen til afstemning i regionsrådet.