Førerløse færger kan være fremtiden i fynsk farvand

Forestil dig, at du har brug for at blive sejlet fra Skarø til Svendborg og Højestene-færgen har kastet anker for natten.



Du griber derfor din mobiltelefon, åbner en app og bestiller en søgående taxa. Men det er ikke et, hvilket som helst fartøj, der vil samle dig op. Det er en robotfærge, et autonomt fartøj, et førerløst skib. Kært barn, mange navne.