Folk er vilde med at padle på vandet - men det kan koste dig 1.500 kroner

Instruks i det perfekte fald

Først padler de på maven. Så er det op på knæ og finde balancen. Til sidst er det helt op og stå på brættet. Det hedder trods alt "stand up paddleing". Altså at man står op og padler.

- Humlen er at være stabil i overkroppen og så lade det køre i knæene, råber hun til de to piger, der er ved at finde balancen.

Da de finder balancen er det tid til at lære en anden vigtig ting. Hvordan man falder i vandet og kommer trygt op igen.

- Det er vigtigt at lære af falde af to årsager, siger instruktøren Nina Brandt til de to piger og fortsætter.

- For det første er der mange, der bliver paniske bare ved tanken om at falde. Hvis man har prøvet at falde, kan det give noget ro i forhold til at mærke, at så var det heller ikke værre. Det andet er det sikkerhedsmæssige i, at hvis det sker, fordi der kommer en bølge eller noget, skal vi ikke gå i panik, så vi falder på boardet og slår os, siger Nina Brandt.