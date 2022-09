Forbrugerne fravælger fynske æbler: - Det er meget katastrofalt for os

Når danskerne handler i supermarkeder, vælger de for ofte de billigere udenlandske æbler frem for de lidt dyrere fynske æbler.

På Fyn er man i disse dage godt i gang med høsten, men de fynske frugtavlere er hårdt ramt efter et par år med dårligt æblevejr og coronaviruspandemi.

- Den største udfordring, vi har, er selvfølgelig energipriserne. Vi har køleomkostninger på 1,50 krone per kilo, men vores fortjeneste for et kilo æbler ligger på 25 øre, så det er meget katastrofalt for os, siger frugtavler Flemming Villebro Jørgensen fra Hesselager.

Så hvis danskerne ikke køber de danske æbler nu, hvor de er i sæson, hænger økonomien ikke sammen for de fynske frugtavlere på længere sigt, selv om de høster masser af æbler.