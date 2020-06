Forfølger drømmen på Avernakø: - Det er en genial mulighed for os

- Det er en genial mulighed for os, siger Oskar Emil Olsen.

Han er en af tre unge københavnere, der netop har slået dørene op til sin egen restaurant på Avernakø i Det Sydfynske Øhav.

Mens de fleste andre går ferie i møde, har de tre restauratører således helt andre planer: En ny-åbnet restaurant med fyldt menukort.

- Jeg har tidligere været medforpagter på Lyø, og jeg er kommet her som barn de seneste 25 år. Jeg har altid elsket det, siger Oskar Emil Olsen om baggrunden for beslutningen.

- Det er en genial mulighed for at prøve at lave noget selv, tilføjer han.

Gæst kom med gas

Ifølge Oskar Emil Olsen er der stor forskel på at drive restaurant i hovedstaden og syd for Fyn.

- Vi er kommet herned og er blevet taget rigtig godt imod af alle de lokale fra start. Det har været som at være en del af lokalmiljøet, siger han.

Det kan blandt andet mærkes, da køkkenet mandag er ved at løbe tør for gas. Efter en telefonopringning bakker en bil med nye forsyninger op til restauranten.

I bilen sidder Henning Storm, der senere samme aften nyder aftensmad på restaurantens terrasse.

- Sommeren er en vigtig sæson for øen. Vi har brug for, at der kommer nogle gæster og hjælper os med at holde øen i gang, siger han.

Restauranten har fået navnet Avernakø Havnecafé og ligger på Hovedvejen på Avernakø.