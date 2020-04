Forskellige test-metoder: - Er det sikkert at teste sig selv?

Vivian Ibsen kører frem til det hvide testtelt. I bedste drive-in stil ruller hun vinduet ned, og testkit og instruktioner bliver skubbet ind gennem vinduet.

En ung mand iført forklæde og handsker står et par meter fra bilen og instruerer hende i, hvordan hun skal føre vatpinden langt ned i halsen uden at røre drøblen. Vivian Ibsen er forbavset. Skal hun virkelig lave COVID-19-podningen på egen hånd?

På OUH i Odense laver personalet tests af borgere, der har symptomer på COVID-19. I Svendborg bliver man selv bedt om at foretage testen med instrukser fra en medarbejder.

Spørgsmål fra en fynbo Jeg undrer mig over, hvorfor jeg selv skulle tage min COVID-19 test ved OUH i Svendborg i går, fordi jeg ser i diverse tv-aviser, at det er trænet personale, der tager sådanne test andre steder. Vivian Ibsen

Det gjorde Vivian Ibsen nervøs. For havde hun overhovedet foretaget testen korrekt?

- Jeg synes, at jeg kom til at røre ved drøblen, men han sagde, at det så fint ud. Hvordan kunne han se det på flere meters afstand?, spørger Vivian Ibsen undrende.

Metoder er lige sikre

Da Sundhedsstyrelsen i starten af april skruede op for antallet af tests, gav de også landets hospitaler mulighed for at lade patienter teste sig selv. Dengang blev selv-test og tests med personalets hjælp vurderet som ligeværdige. I Svendborg valgte man at lade patienterne teste sig selv.

Alt tyder på, at folk godt selv kan finde ud af at teste. Mette Worsøe, ledende overlæge på Svendborg Sygehus

- Vi har længe har haft tradition for, at patienterne selv hjælper til med det, de kan. Det har vi god erfaring med. Hvis patienterne selv kan, hvorfor skal de så ikke det?, siger Mette Worsøe, der er ledende overlæge på Svendborg Sygehus og ansvarlig for podningsklinikken.

Siden er retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen blevet ændret. Nu fremgår det, at selv-testning vurderes at give en lavere følsomhed (højere risiko for fejl, red), og derfor ikke kan anbefales som førstevalg.

Alligevel har man valgt at holde fast i metoden på Svendborg Sygehus.

- Vi har fulgt data hos os, og metoderne er lige sikre. Alt tyder på, at folk godt selv kan finde ud af at teste. Der er ikke procentvis forskel på antallet af positive tests i Odense og i Svendborg, siger Mette Worsøe.

Der er også en anden bonus ved at lade patienterne teste sig selv i bilerne.

- Ved at lade folk pode sig selv sparer vi værnemidler, fordi der ikke er fysisk kontakt mellem personalet og patienten, forklarer Mette Worsøe.

- Jeg er stadig i tvivl

Tilbage i det hvide testtelt sætter Vivian Ibsen låg på sin selvudførte COVID-19-test og smider den i en stor gul sæk ved udgangen. Allerede næste dag får hun svar fra sin læge. Testen er negativ.

Sådan ser testkittet, som Vivian Ibsen fik udleveret, ud. Dog uden selve podnings-vatpinden, der selvfølgelig blev afleveret ved udgangen. Foto: Privatfoto

Men Vivian Ibsen er bekymret. Siden onsdag d. 22. april, hvor hun testede sig selv, har hun fortsat haft symptomer, der gør hende usikker på, om hun alligevel har corona. Selvom hun nu ved, at der ikke er forskel på testresultaterne i Odense og i Svendborg, er hun ikke overbevist.

- Jeg er stadig i tvivl. Medarbejderen der så på kunne jo ikke se, om jeg gjorde det rigtigt med en bils afstand imellem os.

- Jeg vil gerne have klarhed, og det føler jeg ikke, at jeg har fået. Hvis jeg skal føle mig sikker på, at jeg ikke har corona, så skal jeg testes af en professionel eller have lavet en blodprøve for at se, om jeg har haft det, siger Vivian Ibsen.

Tests kan vise forkert resultat

Det kan sagtens være, at testsvaret var forkert, også selvom Vivian Ibsen har gjort, som hun skulle.

Det er nemlig ikke sikkert, at alle tests viser det rigtige resultat. Uanset om man har været forbi klinikken i Odense eller i Svendborg, skal patienterne være opmærksomme, hvis symptomerne forværres, lyder det fra Mette Worsøe.

- Man skal huske, at en positiv test gennem podning kræver, at der er nok virus i halsen. Der er nogen som har virus i kroppen, der testes negative ved podning. Derfor kan det godt være, at hun skal testes igen, hvis symptomerne fortsætter eller forværres, siger Mette Worsøe.

Professor og pensioneret overlæge fra OUH Hans Jørn Kolmos er enig.

- Jeg synes, at hun skal tage det én dag ad gangen. Hvis symptomerne forværres, skal hun kontakte sin læge. Så kan det være, at hun skal have en ny test, siger Hans Jørn Kolmos.

Patienter der er blevet testet kan forvente svar senest 72 timer efter podningen. Hvis man har tydelige symptomer stræbes der dog efter, at patienten får svar allerede efter 24 timer.

