Fra Cristian IV til kendisbaronesse: Se tidslinjen over Valdemars Slot

Louise Albinus og Caroline Fleming er 12. generation af Iuel-slægten, der har ejet slottet siden 1678, men faktisk kan Valdemars Slot spores helt tilbage til slutningen af 1.200-tallet.

Cirka to kilometer fra Valdemars Slot lå nemlig en middelalderborg, som blev kaldt Kærstrup. I 1639 besluttede Christian den 4. at bygge et nyt slot på øen, og her blev Kærstrup nedbrudt, og resterne indgik i byggeriet af det nye slot.

Her kan du få hele historien om Valdemars Slot frem til i dag: