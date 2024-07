Efter 20 år i filmbranchen åbner Stine Ricks nu sin helt egen, meget farverige, iscafé i Vormark.

Det er måske ikke verdens centrum, men hun er sikker på, at de is-sultne nok skal finde hen til hendes kulørte køledisk.

- Min første tanke var, ud over at jeg har set turisterne køre forbi, men det var faktisk også, at jeg selv syntes, at vi manglede et sted, forklarer Stine Ricks og fortsætter:

- Nu har jeg ikke kunnet give mig selv en destination at gå til, men nu har jeg givet alle andre det.

Iscaféen ligger i den bageste bygning af det ret store garage- og ladekompleks, Stine og hendes mand for et par år siden købte, og hvor hun indtil for et lille halvt års tid siden solgte ud af de rekvisitter, hun gennem sine 20 år som filmregissør havde fået samlet sammen.

Kigger man rundt i det farverige cafélokale, som har taget plads midt ude på landet, så kan man godt komme til at tænkte, at det er lidt af en satsning, Stine har lavet.

- Folk er så søde og positive. De siger, at man bliver i godt humør og får lyst til at spise is - og så kommer de igen, fortæller Stine Ricks, som har tiltro til, at isbutikken nok skal blive en succes.