Frederik tog så mange stoffer, at han endte i koma i tre dage - nu hjælper han andre

Frederiks rejse

Behandlingen kender Frederik Manning bedre end de fleste, for inden han begyndte at kunne hjælpe andre, har han faktisk selv stået i modtagerenden af den. For Frederik Manning selv tog det mere end et forsøg at give slip på stofferne; de havde været en del af hans liv fra en meget ung alder.

- Mit liv startede med en mor og en far, og da jeg var ni, fik min mor en ny kæreste. Ham her var en voldelig alkoholiker. Jeg følte mig slet ikke til stede, og jeg havde heller ikke lyst til at være til stede, for det jeg så, var så utilregneligt og kunne eksplodere på et sekund.

Frederik Manning fik heller ikke sit eget værelse, da moren og den nye kæreste fandt sammen, og de mange aftener på sofaen i det usikre hjem blev startskuddet til den nedtur, der har fulgt ham meget af livet.

- Det var der, det startede for mig, med at flygte fra mig selv og min virkelighed. Så jeg fandt et reb og gik ned i skoven for at hænge mig selv. Min mor fandt mig så og blev rigtig, rigtig sur på mig, men vi kørte ikke fra det hus, jeg så tydeligt ville væk fra. Så jeg tænkte, hvis jeg ikke kan flygte på den måde, så må jeg forsvinde på en anden og drak mig fuld for at sove om natten. Da jeg så bliver 13, prøver jeg amfetamin for første gang og jeg er vågen i to dage i træk.