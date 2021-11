Fremtiden for Valdemars Slot er usikker: - Det er en tragedie

Spørgsmålet er bare, hvad der kommer til at ske med Valdemar Slot, når det er blevet solgt?

- Det er super spændende, hvad der nu kommer til at ske, for nu har offentligheden vænnet sig til i næsten 50 år, at der har været offentlig adgang, og at man har kunnet gå rundt og opleve slottet, siger museumschef for Svendborg Museum, Esben Hedegaard.

Museumschefen håber selv, at slottet vil forblive åbent.