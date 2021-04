Fridas skole får coronapenge til hygge og fællesskab: - Vi trænger til at blive rystet sammen

Selvom han synes, at det er okay at være fysisk tilbage i skole igen, så er det ikke helt det samme før.

Derfor håber han, at det med penge fra kommunen bliver muligt for klasserne at få nogle nye oplevelser sammen. Han er klar i mælet, når han peger på, hvad pengene kan bruges til:

- Ture med klassen. For eksempel til Valdemars Slot, hvor man tager ud og ser noget andet end skolens areal, siger han.

Skal også gavne erhvervsliv

Forslaget, der i første omgang er præsenteret for økonomiudvalget, skal ifølge borgmester Bo Hansen både skabe glæde blandt eleverne og hjælpe erhvervslivet.

- Det kunne være en tur i det lokale bowlingcenter eller nogle pizzaer, eller hvad ved jeg. Et eller andet som på en eller anden måde kunne skabe noget glæde for gruppen, men samtidig også være med til at skubbe gang i omsætningen i erhvervslivet, siger han.