Frikendt for menneskehandel: Svendborgensere får lange straffe for narko og bordeldrift

Den 33-årige Sean Breiling Johansen, der ligeledes er fra Svendborg, blev idømt to et halvt års fængsel. Manden blev dømt for at indsmugle og sælge 50 gram kokain, besiddelse af 19 gram skunk og besiddelse af en form for tåregas samt en såkaldt totenschlæger, som er et håndvåben i form af en kort knippel.

Tredje mand på Costa Rica

De to mænd modtog ikke dommen, men udbad sig betænkningstid. Det betyder, at de har 14 dage til at beslutte, om de vil anke dommen.

Anklager Jacob Thaarup har endnu ikke læst den endelige domsudskrift med rettens begrundelse, og derfor er det heller ikke endelig besluttet, om man vil anke og søge hårdere straffe.

En tredje mand er fængslet i sagen. Manden, som er fra Holland, er dog fængslet på Costa Rica med henblik på udlevering. Hvornår næste skridt i sagen kan tages ligger dog endnu ikke fast.

- Alt vores materiale er sendt til Costa Rica, så nu venter vi på svar fra myndighederne derovre, siger Jacob Thaarup.

Den fængslede mand i Costa Rica blev fundet gennem den internationale politiorganisation Interpol og blev anholdt, da han var i selskab med lokale kriminelle på Costa Rica.